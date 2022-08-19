Москва, , 15:52 — REGNUM Россия не хочет появления никакого нового «железного занавеса». Об этом 18 августа заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу «Россия 1».

Сергей Рябков Mgimo.ru

«Мы, конечно, не хотели бы никакого нового железного занавеса. Парадокс в том, что его опускают те, кто до сих пор не может представить себе ничего другого, кроме идеологии неолиберальной мысли как единственно возможной для всего мира», — сказал он.

При этом замглавы МИД РФ уточнил, что западные страны отрицают весь остальной мир за исключением сегментов и элементов, живущих по их правилам

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что тезис киевского режима о якобы «самообороне» не принимается Россией.