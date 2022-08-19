Мариуполь, ДНР, 19 августа, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Свыше 1100 образовательных учреждений готовы в Донецкой Народной Республике к началу учебного года. Об этом министр образования ДНР Ольга Колударова сообщила 19 августа на педагогическом совещании в Мариуполе.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Учительница, школьная линейка, 1 сентября

Она уточнила, что инфраструктурная сеть образовательных организаций включает 1312 учреждений дошкольного, школьного, общего среднего, профессионального, высшего и дополнительного образования.

На текущий момент к началу образовательного процесса готовы 584 школы, 577 дошкольных учреждения, 60 организаций среднего профессионального образования, 17 организаций высшего образования и 73 организации дополнительного образования, добавила Колударова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр образования заявила о пересмотре школьных норм питания в ДНР. Их привели к российским, повысив с 28 рублей до 105 рублей.

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