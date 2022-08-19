Рига, , 15:50 — REGNUM Уровень фактической безработицы в Латвии в июле 2022 года вырос до 6,5%, уровень зарегистрированной безработицы до 6%. Об этом свидетельствуют последние данные Центрального статистического управления страны.

Отмечается, что оба показателя по сравнению с июнем нынешнего года увеличились на 0,1 процентного пункта. При этом фактическая безработица среди женщин в июле по сравнению с июнем увеличилась на 0,2% до 4,6%, а среди мужчин снизилась на 0,1%, составив 8,3%.

В июле 2022 года в Латвии насчитывалось 61 600 безработных: 21 600 женщин и 40 000 мужчин, что на 9 900 меньше, чем за соответствующий период 2021 года.

В то же время по сравнению с июлем 2021 года как фактическая, так и зарегистрированная безработица в Латвии снизились на 1,1%.