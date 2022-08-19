София, , 15:50 — REGNUM Основной причиной фактического провала ранее широко разрекламированной медицинской реформы в Болгарии является отсутствие необходимых финансовых средств. Об этом 19 августа со ссылкой на заявление действующего болгарского министра здравоохранения Асена Меджидиева сообщает БНР.

По словам Меджидиева, на данный момент проект по модернизации системы скорой помощи в больницах и клиниках по всей стране остановлен, во многих медучреждениях катастрофически не хватает современного оборудования, а тысячи медработников не получали заработной платы в течение последних трех-четырех месяцев. «Мы постараемся взять под контроль сложившуюся ситуацию и вывести из кризиса основные отрасли медицины, — отметил, в частности, он. — В дальнейшем официальная София планирует довести до конца начатые преобразования».

На вопрос, каким образом это будет сделано, министр не отметил.

Напомним, ранее независимые эксперты предположили, что на реализацию только первичных проектов медреформы необходимо до $20 млн.