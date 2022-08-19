Цхинвал, 19 августа, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Форум «Армия-2022» 19 августа открылся в Южной Осетии на территории военной базы общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) ВС России. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

mil.ru «АРМИЯ-2022»

Мероприятие проходит на территории парка «Патриот» в Цхинвале. Гости могут ознакомиться с образцами современной военного техники базы и оружия.

«Представлена гусеничная, колёсная военная техника и стрелковое оружие, в частности, танки Т-72А, бронетранспортеры БТР-80, тактический зенитный ракетный комплекс «Тор», зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», 120-мм минометы «Сани», станции связи и другая техника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе форума организовывают военно-спортивные игры и другие мероприятия. Работает полевая кухня. Всего работает 16 площадок. Форму продлится до 21 августа.