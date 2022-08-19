Москва, 19 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. То, что банки начинают смягчать условия выдачи ипотечных кредитов свидетельствует о том, что рынок недвижимости начинает замедляться, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Ипотека

«Во многом, это, конечно, обусловлено существенным повышением ставок по кредитам в 2021 году и резким повышением ставки ЦБ РФ до 20% на фоне начала спецрперации.

Но, несмотря на то, что ЦБ уже вернул ставку к прошлогодним значением и постепенно за ним следуют банки, спрос ограничивают и другие факторы.

В частности, на фоне разрыва логистических и финансовых цепочек и ухода из России части западных компаний доходы части населения сократились.

Реальные располагаемые же доходы дополнительно находятся под прессом все ещё высокой инфляции. Также на готовность россиян влезать в долгосрочные кредиты негативно влияет общая нестабильность мировой политической и экономической ситуации.

Учитывая, что строительная отрасль в России находится под пристальной опекой властей, расценивающих ее как локомотив экономики, вероятно, для недопущения падения рынка жилья будут приняты дополнительные меры.

В частности, могут быть увеличены льготные программы для покупки жилья молодыми и многодетными семьями, возможно, будут вложены дополнительные средства на поддержку военных, инвалидов и участников боевых действий.

Также могут быть увеличены налоговые вычеты за покупку жилья или приняты другие стимулирующие меры», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, три крупных банка в России разрешили заемщикам не вносить первоначальный взнос по ипотеке сразу, а через несколько месяцев после оформления кредита.

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