Москва, , 15:47 — REGNUM Тезис киевского режима о якобы «самообороне» не принимается Россией. Об этом 18 августа заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу «Россия 1».

Сергей Рябков Tasnim News Agency

«Позвольте, какая самооборона, если они уже в открытую говорят о возможности нападения на объекты в глубине российской территории, в Крыму? Это все эскалация конфликта, и она происходит не просто с прямой подачи США и других союзников по НАТО, не просто при попустительстве, но при поощрении такого рода настроений, подходов, планов, замыслов напрямую из Вашингтона», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военных эксперт Михаил Ходарёнок заявил, что Россия имеет широкий спектр инструментов для того, чтобы ответить на диверсии киевского режима в Крыму и других регионах России.