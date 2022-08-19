Милан, Италия, , 15:47 — REGNUM Информагентства 19 августа сообщили, что экс-премьер Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони «предложил отказаться от газа из России». Сообщение вызвало некоторое удивление, ведь многие еще помнят времена «друга Сильвио».

Сильвио Берлускони и Владимир Путин Скриншот страницы ntv.ru

Формально Берлускони ничего не предлагал, он лишь утвердительно ответил на вопрос, поддерживает ли он предложение других партий прекратить закупки газа из России. Но сначала нужны гарантии других поставок, добавил 85-летний экс-премьер.

По состоянию на 2021 год Италия получала из России около 40% потребляемого газа. Сейчас, по данным правительства, показатель сокращен до 25% — за счет новых контрактов со странами Ближнего Востока и Северной Африки. В ноль его планируют вывести через два года.

Альтернативные поставки обойдутся Италии дороже, что усилит и без того резко выросшую инфляцию и поставит еще большее число компаний из самых разных секторов экономики на грань выживаемости. Но на идеологии они не экономят.

ИА REGNUM накануне рассказывало о главном принципе итальянской политики: либералы, популисты, правые и все остальные могут сколько угодно пререкаться по второстепенным вопросам, но как только дело доходит до вопросов, важных для посольства США, дискуссия прекращается.

Так было с поставками оружия на Украину, так происходит и с газом. Поставлена задача сокращать долю российского газа, чтобы снизить доходы России — задача выполняется. Экономические проблемы отказывающегося являются его заботами и шерифа не интересуют.

Бывшая дружба Сильвио Берлускони с российскими лидерами никогда не означала его дружбы с самой Россией, не означает и теперь. Просто тогда ему разрешали получать экономические дивиденды и прекращать их в политические.

А теперь запретили.