Обнинск, Калужская область, , 16:46 — REGNUM В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации на метеорологической мачте НПО «Тайфун» в Обнинске Калужской области торжественно установлен флаг России, сообщает 19 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на и. о. главы администрации города Геннадия Ананьева.

Участники церемонии поднятия Государственного флага РФ на метеомачту Обнинска Пресс-служба администрации Обнинска

В традиционной церемонии приняли участие военачальник Олег Фалеев, известный спортивный гимнаст Иван Куляк, учащиеся кадетских классов города.

«Поздравляю всех с замечательным и очень важным праздником — Днем Государственного флага Российской Федерации! В этот день мы подтверждаем наше патриотичное отношение к стране и людям. Желаю всем счастья, любви в ваших семьях, здоровья, мирного неба над головой!», — отметил Геннадий Ананьев.

22 августа в России отмечается День Государственного флага. Бело-сине-красный флаг впервые был поднят на русском военном корабле «Орёл» во время царствования Алексея Михайловича в 1669 году. Позже Пётр I сделал флаг символом русских торговых судов. Официально государственным символом РФ триколор стал в 1896 году. В 1918 году большевики заменили его на революционное красное полотнище. Триколор вновь стал государственным символом России в ноябре 1991 года, а 20 августа 1994 года президент РФ Борис Ельцин издал Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации».

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