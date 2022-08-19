Обнинск, Калужская область, 19 августа 2022, 16:46 — REGNUM В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации на метеорологической мачте НПО «Тайфун» в Обнинске Калужской области торжественно установлен флаг России, сообщает 19 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на и. о. главы администрации города Геннадия Ананьева.
В традиционной церемонии приняли участие военачальник Олег Фалеев, известный спортивный гимнаст Иван Куляк, учащиеся кадетских классов города.
22 августа в России отмечается День Государственного флага. Бело-сине-красный флаг впервые был поднят на русском военном корабле «Орёл» во время царствования Алексея Михайловича в 1669 году. Позже Пётр I сделал флаг символом русских торговых судов. Официально государственным символом РФ триколор стал в 1896 году. В 1918 году большевики заменили его на революционное красное полотнище. Триколор вновь стал государственным символом России в ноябре 1991 года, а 20 августа 1994 года президент РФ Борис Ельцин издал Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации».
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