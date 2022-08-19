Москва, , 15:46 — REGNUM Российская госкорпорация «Газпром» ответила на предложение немецкой компании Siemens Energy создать плейлист для турбины «Северного потока».

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Так, Газпром предложил Siemens включить в плейлист песню Breaking the Law («Нарушая закон»).

Напомним, ранее Siemens Energy высказала идею о создании плейлиста в Spotify для турбины «Северного потока», которая находится на площадке компании в Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, производитель оборудования и компонентов для сферы энергоснабжения Siemens Energy может продолжить обслуживание турбин газопровода «Северный поток» после ухода компании из России.

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