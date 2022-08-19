Брюссель, , 16:03 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич обратится к гражданам Сербии 21 августа в 13:30 часов по местному времени с сообщением по поводу ситуации вокруг Косово и Метохии. Об этом рассказал 19 августа в Брюсселе директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович.

Петар Петкович Kim. gov. rs

По словам Петковича, президент Сербии не может смириться с тем, чтобы во время его переговоров в Брюсселе с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти не нашлось решения, которое привело бы к деэскалации ситуации в южном сербском крае, и потому он 18 и 19 августа «усердно работал над поиском решения».

«В воскресение президент расскажет обо всем — о диалоге, предложениях, поведении Курти, о нашем желании сохранить в первую очередь мир и стабильности, жизни наших граждан в Косово и Метохии», — заявил Петкович агентству «Танюг».

Чиновник сербского правительства добавил, что 18 августа в Брюсселе сербская делегация во главе с президентом Вучичем вела чрезвычайно сложные переговоры с делегацией косовских сепаратистов, пытаясь «сохранить мир».

«Вчерашний день был чрезвычайно сложным. Мы не можем сказать, что он был успешным, но мы сделали все, чтобы сохранить мир и продолжить переговоры, направленные на поиски компромиссного решения», — отметил Петкович.

Напомним, что президент Вучич на 21 августа в 11 часов дня встретится в Белграде с представителями косовских сербов.