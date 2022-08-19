Москва, 19 августа, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В России необходимо стимулировать спрос на приобретение автомобилей за счет программ субсидирования и льготного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил председатель правления Машиностроительного кластера Татарии, сопредседатель регионального отделения «Партии роста» в Татарии Сергей Майоров. Так он прокомментировал прогнозы Минпромторга РФ, согласно которым объем продаж автомобилей в РФ к 2035 году может увеличиться до почти 2 млн штук.

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«Всё будет зависеть от экономической ситуации, — сказал Майоров. — Если мы разовьем реальный сектор российской экономики благодаря связке государство-наука-бизнес, это позволит повысить доходы населения. Соответственно, когда платежеспособность жителей РФ вырастет, увеличатся и продажи авто. И 2 млн автомобилей — не такой большой объем по сравнению с показателями реализации машин в других развитых странах. Необходимо также стимулировать спрос на приобретение автомобилей за счет программ субсидирования, льготного кредитования. Сегодня есть программы по поддержке газомоторной отрасли, легковых автомобилей, которые нужно продолжать. Нам стоит стремиться к тому, чтобы семьи могли позволить себе по два автомобиля. Вот это будет хороший показатель благосостояния населения».

По его словам, росту российского авторынка на старте угрожают прежде всего технологические риски.

«От нас попытались закрыть все технологии. Но мы это преодолеем. Выпускает же Иран свои авто и даже умудряется их экспортировать, хотя использует технологии далеко не сегодняшнего дня. Нам нужно делать ставку на производство собственных автомобилей, на инновации. У России есть возможности для этого, просто надо это направление поддержать», — убежден Майоров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Майоров оценил перспективы развития в РФ рынка электромобилей.