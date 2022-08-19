Одесса, Бывш. УССР, , 15:42 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединённых наций (ООН) Антониу Гутерреш прибыл в порт Одессы в рамках своего визита на бывшую УССР. Об этом 19 августа сообщил депутат законодательного органа киевского режима Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале.

Антониу Гутерреш Un.org

«Одесса, порт. Генсек ООН Гутерреш прибыл», — написал он в своём сообщении.

При этом, по данным киевского телеканала «Дом», генсек ООН продолжит в Одессе переговоры с Владимиром Зеленским по вопросу экспорта Киевом сельхозпродукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военкор Александр Сладков написал, что Запад активизирует диверсионную и шпионскую войну киевского режима против России, отказываться от этого у него нет причин.