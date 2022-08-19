Монреаль, Канада, 19 августа 2022, 15:41 — REGNUM Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс может пропустить сезон 2022/23. Об этом 19 августа заявил генеральный менеджер клуба Кент Хьюз.

Флаг хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс»
Флаг хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс»
(сс) Shawn Carpenter

«На данный момент мы не ожидаем, что Кэри будет готов в начале сезона. Откровенно говоря, я не знаю, сможет ли Кэри в принципе сыграть в этом сезоне», — приводит слова Хьюза TSN.

Отмечается, что 35-летний голкипер пока не может восстановиться после травмы колена.

В регулярном чемпионате сезона 2021/22 Прайс провёл только пять матчей, в которых одержал одну победу. Он выступает за «Монреаль» с 2007 года. В составе сборной Канады он стал олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи.