Монреаль, Канада, 19 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс может пропустить сезон 2022/23. Об этом 19 августа заявил генеральный менеджер клуба Кент Хьюз.

(сс) Shawn Carpenter Флаг хоккейного клуба «Монреаль Канадиенс»

«На данный момент мы не ожидаем, что Кэри будет готов в начале сезона. Откровенно говоря, я не знаю, сможет ли Кэри в принципе сыграть в этом сезоне», — приводит слова Хьюза TSN.

Отмечается, что 35-летний голкипер пока не может восстановиться после травмы колена.

В регулярном чемпионате сезона 2021/22 Прайс провёл только пять матчей, в которых одержал одну победу. Он выступает за «Монреаль» с 2007 года. В составе сборной Канады он стал олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи.