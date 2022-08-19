Москва, , 15:41 — REGNUM Июньский скачок вывода валюты, в отличие от февральского, обусловленного панической реакцией на начало спецоперации, обусловлен в целом рациональными соображениями, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Валюта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Хотя, несомненно, ему также способствовало снятие ограничений по выводу валюты для граждан, предпринятое ЦБ РФ на фоне стабилизации ситуации.

Но в первую очередь, конечно, вывод валюты стал выгоден, благодаря рекордному укреплению рубля (напомним, в июне котировки доллара снижались до 50 рублей), а также низкому спросу на валютные депозиты со стороны банков.

Фактически ставки по таким депозитам опустились практически до нуля, а в отдельных банках даже стали отрицательными. То есть купить доллары в России можно было дешево, а вот вложить под хороший процент — сложно.

Поэтому часть граждан, имевших валютные и рублевые накопления предпочли перевезти доллары на Запад, где с марта начался цикл повышения ставок.

Полагаю, данная тенденция носит краткосрочный характер — и сбережений у россиян не так много, и рубль несколько подешевел.

И главное нет гарантии, что дальнейшее ужесточение антироссийских санкций позволит россиянам воспользоваться выведенными за рубеж деньгами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года жители России вывели рекордные с 2018 года $4,7 млрд в иностранные банки.

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