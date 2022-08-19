Москва, 19 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Июньский скачок вывода валюты, в отличие от февральского, обусловленного панической реакцией на начало спецоперации, обусловлен в целом рациональными соображениями, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Хотя, несомненно, ему также способствовало снятие ограничений по выводу валюты для граждан, предпринятое ЦБ РФ на фоне стабилизации ситуации.

Но в первую очередь, конечно, вывод валюты стал выгоден, благодаря рекордному укреплению рубля (напомним, в июне котировки доллара снижались до 50 рублей), а также низкому спросу на валютные депозиты со стороны банков.

Фактически ставки по таким депозитам опустились практически до нуля, а в отдельных банках даже стали отрицательными. То есть купить доллары в России можно было дешево, а вот вложить под хороший процент — сложно.

Поэтому часть граждан, имевших валютные и рублевые накопления предпочли перевезти доллары на Запад, где с марта начался цикл повышения ставок.

Полагаю, данная тенденция носит краткосрочный характер — и сбережений у россиян не так много, и рубль несколько подешевел.

И главное нет гарантии, что дальнейшее ужесточение антироссийских санкций позволит россиянам воспользоваться выведенными за рубеж деньгами», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года жители России вывели рекордные с 2018 года $4,7 млрд в иностранные банки.

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