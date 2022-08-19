Куала-Лумпур, 19 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Правительство Малайзии с 1 сентября введет «единое окно» для всех иностранцев, который получили разрешение от одного органа (JTKSM), чтобы иметь возможность работать в стране, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

Эта политика, по словам министра человеческих ресурсов Малайзии, распространяется на всех иностранных работников, как профессионалов, так и непрофессионалов. Ранее существовало несколько агентств, которые могли привозить иностранных рабочих в Малайзию. Теперь будет только одно агентство JTKSM.

Кроме того, правительство Малайзии также будет следить за выплатой заработной платы иностранным рабочим в стране.

В Малайзии есть пять секторов, в которых используется много иностранных рабочих, а именно сельское хозяйство, производство, строительство, плантации и сфера услуг.