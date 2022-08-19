Тбилиси, , 15:39 — REGNUM Оппозиционные партии и движения Грузии осенью проведут серию протестных акций в связи недовольством политикой правящей партии «Грузинская мечта». Об этом 19 августа сообщил на брифинге депутат парламента республики от партии «Стратегия Строителя» Паата Манлдгаладзе.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Главным требованием будет заказ народа — интеграция Грузии в Европу, и для ее безопасности у нынешнего поколения нет большей национальной миссии. Если «Грузинская мечта» препятствует этому, мы должны потребовать исполнения этого», — сказал депутат.

Манлдгаладзе подчеркнул, что правящая партия несёт ответственность за то, чтобы Грузии дали статус кандидата на вступление в ЕС. В противном случае в оппозиции будут добиваться отставки правительства.

Политик также обвинил руководство страны в том, что оно следует «в сторону России».

Напомним, ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам, созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО. В ряде оппозиционных партий заявили, что отказываются сотрудничать с властями и создали свои рабочие группы.

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