Тбилиси, 19 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Оппозиционные партии и движения Грузии осенью проведут серию протестных акций в связи недовольством политикой правящей партии «Грузинская мечта». Об этом 19 августа сообщил на брифинге депутат парламента республики от партии «Стратегия Строителя» Паата Манлдгаладзе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

«Главным требованием будет заказ народа — интеграция Грузии в Европу, и для ее безопасности у нынешнего поколения нет большей национальной миссии. Если «Грузинская мечта» препятствует этому, мы должны потребовать исполнения этого», — сказал депутат.

Манлдгаладзе подчеркнул, что правящая партия несёт ответственность за то, чтобы Грузии дали статус кандидата на вступление в ЕС. В противном случае в оппозиции будут добиваться отставки правительства.

Политик также обвинил руководство страны в том, что оно следует «в сторону России».

Напомним, ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам, созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО. В ряде оппозиционных партий заявили, что отказываются сотрудничать с властями и создали свои рабочие группы.