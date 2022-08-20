Москва, 20 августа, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Благодаря практикам активного долголетия и нацпроекту «Демография», представители старшего поколения могут проводить время нескучно и с пользой.

Dwayne Madden Пожилые люди

К примеру, проекты «Дружные соседи» (Ставропольский край) и «Мини-клубы на дому» (в Удмуртии) объединяет идея помочь людям, живущим в отдаленных населенных пунктах, преодолеть одиночество и не унывать. Участники практики «Дружные соседи» ходят друг к другу в гости на чай, отмечают дни рождения и праздники. Второй проект помогает организовать встречу на дому у человека, частично потерявшего способность к самообслуживанию. К нему приглашают гостей — соседей, бывших коллег, друзей. Для компании организуют целый тематический вечер: беседу, лекцию, викторину, просмотр фильма или консультацию со специалистом.

Практика «Популяризация информации о мерах социальной поддержки населения» помогает жителям двух районов Красноярского края получить информацию о том, как улучшить качество жизни человека старшего возраста, какие льготы, пособия он может получить, и куда ему обращаться за поддержкой.

Проект направлен на развитие социальных сетей (VK и Ok), где SMM-редактор публикует полезные для аудитории 50+ посты, видеоролики, проводит трансляции, отвечает на вопросы о социальной поддержке.

«Арт-терапия» в Рязанской области также не требует крупных вложений и инвестиций. Для творчества авторы используют природные и вторичные материалы. Участники проекта — люди старшего возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья — создают уникальные арт-коллажи, расслабляясь и отвлекаясь от проблем.

«Русский по средам» в Пермском крае — это клуб изучения русского языка для старшего возраста. Занятия в нем проводят «серебряные» волонтеры — учителя на пенсии. Они помогают освежить в памяти правила русского языка и подготовиться к написанию «Тотального диктанта». Проект не только позволяет зрелому поколению повысить свою грамотность, но и тренирует когнитивные навыки, предотвращая старческую деменцию.

«Раньше считалось привычным, что в преклонном возрасте люди теряют память и утрачивают самостоятельность. Теперь это представление меняется, приходит понимание, что долголетие может быть комфортным. У зрелых людей появляется цель — стареть, не теряя свою память и себя с ней», — считает руководитель медикореабилитационной сети, автор практики «Клиника памяти» Виктор Савилов.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из важнейших целей национального проекта «Демография» — сделать так, чтобы люди жили как можно дольше без ограничений, вызванных возрастными изменениями и хроническими заболеваниями. Планируется, что продолжительность здоровой жизни граждан России увеличится до 67 лет.