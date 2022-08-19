Москва, 19 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил о нехватке российского оборудования и комплектующих для изготовления средств личной защиты пожарных и спасателей.

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«Отдельным вопросом на повестке являются средства индивидуальной защиты пожарных и спасателей. Так, для основной массы российских предприятий проблемой на сегодняшний день является отсутствие в стране достаточного количества исходного сырья», — сказал он на пленарном заседании Международного пожарно-спасательного конгресса.

Чуприян отметил, что доля иностранных комплектующих для производства средств защиты для пожарных составляет 100%.

Кроме того, добавил он, при производстве корпусов касок и шлемов используется пластик исключительно иностранного производства.