Москва, 19 августа, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Россия имеет широкий спектр инструментов для того, чтобы ответить на диверсии киевского режима в Крыму и других регионах России. Об этом 19 августа заявил военных эксперт Михаил Ходарёнок в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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При этом одними ударами по пунктам дислокации высокопоставленных представителей террористического режима на территории бывшей УССР возможности России не ограничиваются.

«Удары могут быть нанесены по пунктам высших звеньев государственного управления [б. УССР]. Удары могут быть нанесены по гидротехническим объектам [б. УССР], удары могут быть нанесены по важнейших предприятиям и инфраструктурным объектам [б. УССР]. В случае ударов по территории российского Крыма вина за новый виток эскалации будет лежать на Киеве», — сказал Ходарёнок.