Берлин, , 15:43 — REGNUM На повестке дня правительства Германии не стоит вопрос о запуске газопровода «Северный поток — 2». Об этом представитель кабинета министров ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил 19 августа на брифинге.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что процесс сертификации «Северного потока — 2» был остановлен «по понятным причинам». Ранее канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что мощностей для выполнения Россией своих контрактных обязательств достаточно.

«Возобновление проекта не стоит на повестке дня», — сказал Бюхнер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубикки предложил запустить газопровод «Северный поток — 2» и отметил, что этого нет веских препятствий.

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