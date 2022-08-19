Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Совместная песня исполнителей Бритни Спирс и Элтона Джона уже появилась в Сети. об этом 19 августа сообщает The Sun.

Бритни Спирс Цитата из телеинтервью

Как отмечает издание, поклонники певицы «в ярости» из-за того, что неизвестные «слили» трек в интернет. По данным СМИ, песня является мэшапом хита Tiny Dancer, замиксованным с сэмплами из других композиций Джона.

ИА REGNUM напоминает, что 8 августа 2022 года Бритни Спирс и Элтон Джон подтвердили выход совместной песни, однако не назвали дату релиза. Для артистки трек станет первым за последние шесть лет.

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