Вашингтон, 19 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Совместная песня исполнителей Бритни Спирс и Элтона Джона уже появилась в Сети. об этом 19 августа сообщает The Sun.

Цитата из телеинтервью Бритни Спирс

Как отмечает издание, поклонники певицы «в ярости» из-за того, что неизвестные «слили» трек в интернет. По данным СМИ, песня является мэшапом хита Tiny Dancer, замиксованным с сэмплами из других композиций Джона.

ИА REGNUM напоминает, что 8 августа 2022 года Бритни Спирс и Элтон Джон подтвердили выход совместной песни, однако не назвали дату релиза. Для артистки трек станет первым за последние шесть лет.