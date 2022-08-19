Москва, 19 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Говорить о значительном оттоке валюты из России как тенденции — преждевременно, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Денежные переводы

«Рост связан именно с ослаблением регулятором ограничений для валютных операций, а банки отреагировали моментально и предсказуемо-масштабным введением высоких комиссий на SWIFT.

Всплеск вывода валютных средств, скорее всего, будет иметь краткосрочный характер. Часть вывода средств организовали самозанятые, чья деятельность связана с экспортно-импортными операциями.

Возросла активность и тех граждан, которым важно иметь средства в зарубежном банке в недружественной валюте страны.

Но уже к сентябрю динамика уже не будет настолько пиковой», — высказал свое мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, в течение июня 2022 года жители России вывели рекордные с 2018 года $4,7 млрд в иностранные банки.

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