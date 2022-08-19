Москва, 19 августа, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Для того, чтобы в России активно развивалось производство электромоблей, стране нужны такие станции, которые смогут быстро заряжать эти транспортные средства — не за полчаса, а за 5-10 минут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил председатель правления Машиностроительного кластера Татарии, сопредседатель регионального отделения «Партии роста» в Татарии Сергей Майоров. Так он прокомментировал прогнозы Минпромторга РФ, согласно которым доля электромобилей к 2030 году на рынке РФ может составить 15%.

Электромобиль

«Пока электромобили у нас представлены только иностранными производителями. Мировым лидером по производству таких авто остается компания Tesla. Но ей на пятки наступает китайская BYD, которая может потеснить конкурента уже в 2023 году, — сказал Майоров. — Что касается российского рынка, то мы, конечно, ждем серийного выпуска автомобилей «Кама» производства КАМАЗ. Пока же начато опытное производство легкотоннажных автомобилей питерской разработки в компании Подмосковья. Продолжается серийный выпуск камазовских электробусов, которые сейчас курсируют по Москве. Для развития рынка необходима инфраструктура с зарядными станциями, и программы ее поддержки реализуются. В Татарии, например, уже есть производители зарядных станций. Нужна также своя сеть сервисного обслуживания, поскольку электромоторы требуют другого подхода».

По его словам, требуется довести локализацию зарядных станций до «максимальной российскости», чтобы они практически полностью состояли из российских комплектующих.

«Нам нужны такие станции, которые смогут быстро заряжать автомобили — не полчаса, а 5-10 минут. А пока этот фактор является одним из сдерживающих развитие отрасли, — сказал Майоров. — Серьезных барьеров для развития электроавтомобильного транспорта нет, поэтому прогнозы Минпромторга РФ выглядят вполне реалистичными, и к 2030 году доля таких авто на рынке вполне может составить 15%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Татарии планируют построить 95 зарядных станций для электромобилей.