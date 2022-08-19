Москва, 19 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Российской боксёр Артур Бетербиев заявил, что перенёс операцию и сможет восстановиться к январю. Об этом 19 августа сообщает «РИА Новости Спорт».

Tofight.ru Артур Бетербиев

«В середине июля я перенёс операцию на травмированной ноге, на мениске. Сейчас прохожу процесс восстановления, всё идёт нормально», — сказал Бетербиев.

Он добавил, что к январю сможет полностью завершить реабилитацию и хорошо подготовиться к поединку, если он будет назначен на начало 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бой между Бетербиевым, который является чемпионом мира по версиям WBO, WBC и IBF, и британцем Энтони Ярдом перенесён из-за травмы российского спортсмена.