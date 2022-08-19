Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Действия правящей партии «Грузинская мечта» свидетельствуют от том, что эта политическая сила настроена на то, чтобы сорвать получение Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом 19 августа заявила на брифинге один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе.

Хатия Деканоидзе Parliament.ge

Она отреагировала на решение «Мечты» отстранить от обсуждения реформы избирательного кодекса неправительственную организацию «Справедливые выборы».

«Антизападная кампания «Грузинской мечты», антиамериканские и антиевропейские посылы, нападки на послов США и ЕС, влиятельные гражданские институты и НПО, являются подтверждением того, что они продолжают процесс, направленный на неполучение статуса кандидата в члены ЕС», — заявила Деканоидзе.

Представитель ЕНД отметила, что в ЕС призвали сделать процесс обсуждения реформ инклюзивным, а не приглашать только тех, кто угоден «Мечте».

Напомним, Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией.

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