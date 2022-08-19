Симферополь, 19 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В Симферополе сильный ливень превратил городские улицы в реки, сообщает 19 августа РИА Новости.

Пресс-служба администрации Симферополя На улицах столицы Крым работают коммунальщики

Агентство уточняет, что местами в городе также выпал град. Утром сильные дожди шли возле Севастополя, а 18 августа затопило улицы Ялты.

Синоптики ожидают, что завтра непогода переместится в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму смерч снёс устричную ферму и повредил автомобили.