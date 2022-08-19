Симферополь, , 15:30 — REGNUM Сильный ливень обрушился на Симферополь днём 19 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ливень Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Впечатляющие видео затопленных улиц публикуют в соцсетях жители крымской столицы. Так, у железнодорожного вокзала образовалось целое море — движение затруднено, подтопления фиксируются и во дворах. На нескольких улицах, чтобы перейти проезжую часть, нужно оказаться по колено и выше в воде.

По данным «Крым 24», на улице Студенческой на припаркованный автомобиль обрушилось дерево.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа в Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильных ливней. 18 августа непогода обрушилась на Ялту и Черноморский район, а в Сакском районе смерч повредил несколько машин и кровлю местной устричной фермы.