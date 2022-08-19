Москва, , 15:27 — REGNUM Индикатором невесомости у экипажа космонавтов корабля «Союз МС-22», запуск которого запланирован на 21 сентября, снова станет персонаж популярных книг детского писателя Эдуарда Успенского и снятых по ним мультфильмов Чебурашка. Об этом19 августа сообщает пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

Чебурашка Цитата из м/ф «Чебурашка. День рождения и пионеры». реж. Роман Качанов. 1971. СССР

«24 августа 2022 года <…> состоится церемония передачи нового индикатора невесомости Герою России летчику-космонавту РФ Сергею Прокопьеву. Он [Чебурашка] полетит на МКС (Международную космическую станцию — ред) 21 сентября 2022 года с космонавтом Роскосмоса Дмитрием Петелиным и астронавтом NASA Франциско Рубио», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что экипажи космических кораблей всегда берут с собой индикаторы невесомости, чтобы определить, когда завершится работа двигателей и корабль выйдет на околоземную орбиту.

Кроме того, отмечается, что церемония передачи состоится на фоне Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве.

«В этот день пространство у макета ракеты-носителя «Восток» преобразится в одну из сцен фильма «Чебурашка», где будет представлен реквизит картины — мопед и любимое лакомство главного героя — апельсины», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, Чебурашка уже был индикатором невесомости во время полёта корабля «Союз МС-19» в 2021 году с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту для съёмок космической драмы под рабочим названием «Вызов».