Лондон, 19 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Кредитная компания Experian создала в Сети петицию с требованием ликвидировать Merlin Entertainments, владельца Музея восковых фигур мадам Тюссо. Об этом 19 августа пишет Daily Mail.

Hypnotica Studios Infinite Восковая фигура Михаила Горбачёва в музее Мадам Тюссо

Подписавшие петицию кредиторы утверждают, что развлекательная компания задолжала им средства. Однако в Merlin Entertainments назвали эти заявления «совершенно неуместными», а также добавили, что компания восстанавливается после пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Энди Серкис снимет сериал о жизни скульптора и основательнице музея Марии Тюссо. Другие подробности проекта пока неизвестны.