Махачкала, , 15:26 — REGNUM В Дагестане смягчили наказание бывшему главному дорожнику республики — руководителю дагестанского филиала федерального казенного учреждения «Упрдор «Каспий» Магомедрасулу Омарову. Назначенный ему приговором Советского районного суда Махачкалы срок наказания в виде девяти лет колонии строгого режима, сократили на два месяца. Такое решение принял Верховный суд Дагестана. Кроме того, было отменено дополнительное наказание о запрете занимать определенные должности после отбытия срока в колонии.

Колония Антон Самарский

«При повторном изучении материалов Верховный суд пришел к выводу, что при назначении наказания Омарову районный суд необоснованно учел тяжесть совершенного преступления, хотя она уже определена санкцией статьи, по которой он признан виновным. Кроме этого, суд без обоснования назначил ему дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности», — пишет «Молодежь Дагестана».

Напомним, Магомедрасул Омаров был признан виновным в вымогательстве взятки в размере 680 млн рублей и легализации денежных средств. Он через посредника потребовал от руководителя фирмы «Нарт» взятку за контракт с «Упрдором «Каспий».

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