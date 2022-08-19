В Дагестане смягчили наказание экс-главе компании «Упрдор «Каспий»
Махачкала, 19 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Дагестане смягчили наказание бывшему главному дорожнику республики — руководителю дагестанского филиала федерального казенного учреждения «Упрдор «Каспий» Магомедрасулу Омарову. Назначенный ему приговором Советского районного суда Махачкалы срок наказания в виде девяти лет колонии строгого режима, сократили на два месяца. Такое решение принял Верховный суд Дагестана. Кроме того, было отменено дополнительное наказание о запрете занимать определенные должности после отбытия срока в колонии.
Напомним, Магомедрасул Омаров был признан виновным в вымогательстве взятки в размере 680 млн рублей и легализации денежных средств. Он через посредника потребовал от руководителя фирмы «Нарт» взятку за контракт с «Упрдором «Каспий».