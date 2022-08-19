Москва, , 15:34 — REGNUM Российский МИД рассчитывает, что США не устроят новый скандал вокруг выдачи виз членам делегации России на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 19 августа в эфире телеканала «Россия 1».

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы рассчитываем, что нового скандала вокруг этого не будет и американцы как-то здраво подойдут к этой ситуации», — сказал замминистра.

Рябков напомнил, что в США находится штаб-квартира ООН, и эта страна обязана без ограничений выдавать визы участникам ооновских мероприятий. Глава МИД России Сергей Лавров намерен посетить неделю высокого уровня ГА ООН.

С этим есть проблемы, констатировал Рябков. Секретариат ООН мог бы сделать больше, но пока особой активности в этом вопросе не заметно. Российская сторона продолжит работу.

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