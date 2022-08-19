Москва, 19 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Российский МИД рассчитывает, что США не устроят новый скандал вокруг выдачи виз членам делегации России на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 19 августа в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы рассчитываем, что нового скандала вокруг этого не будет и американцы как-то здраво подойдут к этой ситуации», — сказал замминистра.

Рябков напомнил, что в США находится штаб-квартира ООН, и эта страна обязана без ограничений выдавать визы участникам ооновских мероприятий. Глава МИД России Сергей Лавров намерен посетить неделю высокого уровня ГА ООН.

С этим есть проблемы, констатировал Рябков. Секретариат ООН мог бы сделать больше, но пока особой активности в этом вопросе не заметно. Российская сторона продолжит работу.

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