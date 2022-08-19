Москва, 19 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Риски того, что Китай может резко и сильно изменить курс юаня, крайне невысоки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев. Так он прокомментировал данные о том, что РФ вышла на третье место в мире среди стран, использующих юань для международных платежей.

Китайские юани

«Нужно отдавать себе отчет в том, что Китай и его монетарная политика — это прежде всего обеспечение интересов КНР, — призвал не забывать Карнеев. — Конечно, в первую очередь китайцы будут думать о себе, девальвируя или ревальвируя курс юаня. Но я бы назвал такие риски не очень большими, поскольку на протяжении последних десятилетий мы видим, что власти Китая, в том числе монетарные, накопили большой опыт обеспечения стабильности своей национальной валюты. И можно рассчитывать на то, что КНР резких движений совершать не будет. Поэтому риски для нас относительно невелики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Карнеев объяснил, что западные страны ускорили переход РФ к использованию юаней в международных расчетах.