Москва, , 15:26 — REGNUM В ближайшие несколько десятилетий в Афганистане должна появиться экономическая стабильность, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Афганистан богат природными ресурсами, но для восстановления процветания народа и построения новой экономики нужно много техники, топлива и постройки нефтеперерабатывающей отрасли, постройки цементных заводов, развития инфраструктуры.

Огромные залежи в Афганистане лития, редкоземельные металлы могут поставляется в Китай. При Советском Сюзе в Афганистане шло развитие более 140 крупных инфраструктурных объектов.

Для восстановления всего этого в новом качестве потребуется энергии. Афганистан собственных современных НПЗ сейчас не имеет.

Поэтому готов купить у РФ около 1 миллиона тонн бензина и 1 миллиона тонн дизельного топлива и товары по бартерной схеме», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава афганского министерства промышленности и торговли Нуриддин Азизи заявил, что Афганистан намерен до конца 2022 года договориться с Россией о поставках бензина и дизельного топлива.

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