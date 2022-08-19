Москва, 19 августа, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В ближайшие несколько десятилетий в Афганистане должна появиться экономическая стабильность, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Афганистан богат природными ресурсами, но для восстановления процветания народа и построения новой экономики нужно много техники, топлива и постройки нефтеперерабатывающей отрасли, постройки цементных заводов, развития инфраструктуры.

Огромные залежи в Афганистане лития, редкоземельные металлы могут поставляется в Китай. При Советском Сюзе в Афганистане шло развитие более 140 крупных инфраструктурных объектов.

Для восстановления всего этого в новом качестве потребуется энергии. Афганистан собственных современных НПЗ сейчас не имеет.

Поэтому готов купить у РФ около 1 миллиона тонн бензина и 1 миллиона тонн дизельного топлива и товары по бартерной схеме», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава афганского министерства промышленности и торговли Нуриддин Азизи заявил, что Афганистан намерен до конца 2022 года договориться с Россией о поставках бензина и дизельного топлива.

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