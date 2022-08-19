Нур-Султан, 19 августа 2022, 15:25 — REGNUM Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче Кубка президента Казахстана. Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.
В составе «Нефтехимика» шайбы забросили нападающие Ансель Галимов, Вячеслав Лещенко и Эдуард Гиматов.
У «Автомобилиста» голы забили форварды Арсен Хисамутдинов, Анатолий Голышев и Данил Романцев.
В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Нефтехимика». Решающий бросок исполнил нападающий Павел Порядин.
«Нефтехимик» набрал два очка на турнире и занимает четвёртое место. «Автомобилист» с тремя очками идёт на втором месте.
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