Астана, 19 августа, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче Кубка президента Казахстана. Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

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В составе «Нефтехимика» шайбы забросили нападающие Ансель Галимов, Вячеслав Лещенко и Эдуард Гиматов.

У «Автомобилиста» голы забили форварды Арсен Хисамутдинов, Анатолий Голышев и Данил Романцев.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Нефтехимика». Решающий бросок исполнил нападающий Павел Порядин.

«Нефтехимик» набрал два очка на турнире и занимает четвёртое место. «Автомобилист» с тремя очками идёт на втором месте.