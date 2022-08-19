Таллин, , 15:24 — REGNUM Эстонские власти одобрили новый пакет помощи киевскому режиму. Об этом 19 августа сообщает агентство Baltnews.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации СМИ, Эстония планирует поставить боевикам на территорию б. УССР ещё больше вооружений, в том числе миномёты и противотанковые средства.

Также Эстония планирует поддержать обучение киевских боевиков, организованной Великобританией. В сотрудничестве с Германией прибалтийская страна направит националистам полевой госпиталь.

Эстония предоставила киевскому режиму помощь на общую сумму почти в 250 млн евро. Она поставила противотанковые ракетные комплексы, гаубицы, противотанковые мины, гранатомёты, миномёты, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи, защиты, а также продовольственные пайки.