Таллин, 19 августа, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Эстонские власти одобрили новый пакет помощи киевскому режиму. Об этом 19 августа сообщает агентство Baltnews.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

По информации СМИ, Эстония планирует поставить боевикам на территорию б. УССР ещё больше вооружений, в том числе миномёты и противотанковые средства.

Также Эстония планирует поддержать обучение киевских боевиков, организованной Великобританией. В сотрудничестве с Германией прибалтийская страна направит националистам полевой госпиталь.

Эстония предоставила киевскому режиму помощь на общую сумму почти в 250 млн евро. Она поставила противотанковые ракетные комплексы, гаубицы, противотанковые мины, гранатомёты, миномёты, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи, защиты, а также продовольственные пайки.