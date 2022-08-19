Москва, , 15:24 — REGNUM Переход России и Китая на расчеты, в которых используются западные резервные валюты, начался задолго до 2022 года, но был ускорен из-за незаконных и необоснованных действий «западных партнеров». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 августа заявил руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Карнеев. Так он прокомментировал новость о том, что Россия в июле 2022 года заняла третье место среди стран мира, которые используют китайский юань в международных расчетах.

Юань и рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такой результат был подстегнут сложившимся внешнеполитическим положением дел и действиями так называемых «западных партнеров», — сказал Карнеев. — Возможно, что в другой ситуации этот процесс перехода к расчетам в юанях был бы более плавным. Но справедливости ради стоит отметить, что задолго до событий 2022 года (лет 15-20 назад) Россия и Китай в контактах по межбанковской линии ставили задачу постепенного повышения доли расчетов, в которых не используются доллар и иные западные резервные валюты. И ситуация была сильно ускорена кризисом этого года. Мы вынуждены ускорять этот процесс из-за незаконных и необоснованных действий властей соответствующих стран. Для защиты наших национальных интересов мы действуем таким образом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что РФ могла бы обогнать Великобританию по использованию юаней для международных платежей.

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