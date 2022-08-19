Уфа, , 15:26 — REGNUM Увеличить ёмкости для хранения зерна и обновить имеющихся намерены в Башкирии. Об этом 19 августа сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

Урожай озимых бережно пересыпают в бункер. На комбайнах John Deere агрохолдинга «Гудвилл» в Советском районе Алтайского края Светлана Шаповалова

Этот вопрос был рассмотрен на семинаре «Лён — 2022», который проходит в Кигинском районе республики.

Отмечается, что Фазрахманов выразил надежду, что текущий сезон может завершится историческим рекордом сбору зерна в Башкирии.

Чиновник заявил, что минсельхоз республики начинает работу над программой по увеличению ёмкостей для хранения зерна и обновлению имеющихся. Чтобы каждый килограмм, даже рекордного урожая был вовремя подработан заложен на хранение в надлежащих условиях, пояснили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии увеличили парк зерноуборочных комбайнов. В текущем году в республике рассчитывают собрать не менее четырех млн тонн зерна.

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