Нур-Султан, , 15:23 — REGNUM В Казахстане назрела необходимость предусмотреть в законодательстве деятельность онлайн-школ и онлайн-колледжей. Об этом 10 августа сообщил на конференции министр просвещения республики Асхат Аймагамбетов.

Онлайн (сс) natureaddict

Он отметил, что при отсутствии такой альтернативы казахстанские дети будут учиться в онлайн-школах других государств.

«Мы хотим принять меры, для того чтобы законодательно закрепить норму по онлайн-школам и онлайн-колледжам, — сказал глава ведомства. — Если у нас не будет такой возможности обучаться в онлайн-колледжах только по определенным направлениям подготовки, дети смогут получать это образование в онлайн-колледжах сопредельных и других стран».

Аймагамбетов призвал признавать проблемы и решать их, а не пытаться их не замечать. Он отметил, что в России уже есть зарегистрированная онлайн-школа, которая выдаёт аттестат государственного образца.

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