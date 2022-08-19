Рязань, 19 августа, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Пожароопасная обстановка осложнилась в связи с неблагоприятными погодными условиями в Рязанском районе Рязанской области. Об этом 19 августа в социальных сетях написал врио губернатора Павел Малков.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области Лесные пожары

На территории муниципалитета сейчас горит 26 га земель. Власти приняли решение ввести в Рязанском районе режим ЧС.

«Все силы и средства, необходимые для тушения возгорания, задействованы», — подвернул руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, режимы ЧС из-за природным пожаров также действуют в Спасском и Клепиковском районах.