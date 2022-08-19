Тула, 19 августа, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Семь самостроев снесли в посёлке Плеханово Тулы в соответствии с вынесенными ранее судебными решениями 19 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация Тулы Снос самостроев

«К сносу было запланировано семь деревянных строений. Четыре из них местные жители разобрали самостоятельно, три убрано в принудительном порядке. В указанных строениях проживали 24 человека, из них четверо — дети», — сообщили в мэрии.

По вынесенным судебным решениям Управление судебных приставов региона возбудило исполнительные производства. В мероприятиях по сносу была задействована специализированная техника, сотрудники Росгвардии, правоохранительных органов, аварийные бригады ресурсоснабжающих организаций, пожарный расчет МЧС, бригада скорой помощи, а также социальные службы.

Строения находились на потенциальных трассах прокладки коммуникаций газоснабжения населенного пункта. Также здесь планируется произвести щебенение дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, тульский поселок Плеханово получил общероссийскую известность в марте 2016 года. Тогда попытка несанкционированно подключить дом к газопроводу привела к тому, что без тепла и газа остался весь поселок. Когда же на место приехали специалисты газовой службы, чтобы ликвидировать аварию, их встретили возмущенные члены цыганской общины. Выяснилось, что более сотни строений на территории поселка являются незаконными.

Был создан координационный штаб, проблему обсудили с представителями диаспоры, конфликт удалось урегулировать. Только в 2016 году, в течение полутора месяцев снесли более сотни самостроев.